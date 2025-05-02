В Баку на Международном фестивале ковра откроются павильоны зарубежных стран

В рамках Международного фестиваля ковра 5 мая в Ичеришехер начнут работу павильоны ряда зарубежных стран.

В рамках Международного фестиваля ковра 5 мая в Ичеришехер начнут работу павильоны ряда зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов на мероприятии "Традиции и новшества в ковроткачестве", прошедшем в рамках фестиваля.

"Учитывая успех прошлогоднего национального фестиваля, в этом году мы организуем международный. Завтра в Ичеришехер продолжится проведение ряда мероприятий", - отметил он.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд подчеркнул, что ковер - это не просто предмет быта, а важная часть культурной памяти народа.

"На протяжении веков азербайджанское ковроткачество вносило существенный вклад в мировую культуру. Это искусство продолжает активно развиваться и сегодня благодаря поддержке со стороны ОАО "Азерхалча". Проводимый фестиваль является не только демонстрацией богатых образцов творчества, но и важной платформой для обмена искусством и опытом между различными народами", - отметил Махмуд.