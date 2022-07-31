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В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией

В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией Дагестанская продукция будет представлена на площадке шоу-рума в столице Азербайджана - городе Баку - у здания правительства. Его открытие запланировано на осень во время бизнес-миссии дагестанских предпринимателей в Азербайджан.
Бизнес
31 июля 2022 г. 20:56
В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией

Дагестанская продукция будет представлена на площадке шоу-рума в столице Азербайджана - городе Баку - у здания правительства. Его открытие запланировано на осень во время бизнес-миссии дагестанских предпринимателей в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС руководитель центра поддержки экспорта региона Руслан Абаскулиев.

"Посетил новую локацию представительства Россотрудничества в Азербайджане. На его площадке будет размещен шоу-рум дагестанской продукции. Сама локация размещена в центре Баку у здания правительства Азербайджана. Официальное открытие шоу-рума состоится в рамках бизнес-миссии дагестанских предпринимателей в Азербайджане в октябре",- сказал Абаскулиев.

По его словам, на площадке будет размещены дагестанские продукты питания, такие как урбеч, рис, соки. Также в шоу-руме будут представлены строительные материалы и IT-разработки, произведенные в регионе. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с каталогами, где будут продемонстрированы брендовые товары, которые не смогут быть размещены в шоу-руме из-за особенностей температурных условий хранения. Помимо этого, на площадке разместят экран, для демонстрации видеоролика, посвященного туристическому и инвестиционному потенциалу республики.

"Вход в шоу-рум будет абсолютного свободный, посетить могут все желающие. Кроме того, мы сейчас работаем с бизнесменами из Азербайджана, которые смогут ознакомиться с продукцией, которая будет представлена на площадке шоу-рума на постоянной основе", - добавил Абаскулиев.

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