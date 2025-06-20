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В Баку откроется офис совместной азербайджано-узбекской инвесткомпании

В Баку откроется офис совместной азербайджано-узбекской инвесткомпании В Баку в ближайшее время начнет работу офис совместной инвестиционной компании Азербайджана и Узбекистана.
Бизнес
20 июня 2025 г. 15:50
В Баку откроется офис совместной азербайджано-узбекской инвесткомпании

В Баку в ближайшее время начнет работу офис совместной азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-Узбекском межрегиональном форуме.

"Сегодня офис компании находится в Ташкенте, но скоро она будет представлена и в Баку", — отметил министр.

По его словам, Узбекистан является одним из основных партнеров для азербайджанских инвесторов, а узбекский бизнес проявляет активный интерес к азербайджанскому рынку. "Инвестиционная компания с уставным капиталом в $500 млн уже играет важную роль в реализации проектов в реальном секторе экономики", - добавил Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan birgə investisiya şirkətinin Bakıda ofisi açılacaq

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