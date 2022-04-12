В Баку откроется KOB evi

В ближайшее время планируется начать работу Bakı KOB evi (Бакинский дом малого и среднего бизнеса).

В ближайшее время начнет работу Bakı KOB evi (Бакинский дом малого и среднего бизнеса).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на очередном заседании постоянной координационной группы при KOBİA.

"В Bakı KOB evi предпринимателям будут оказываться услуги в формате G2B и B2B. Здесь также будут работать центр для стартапов, Центр медиации и Центр развития МСБ", - сказал Мамедов.

Председатель агентства отметил, что в настоящее время в городах Хачмаз и Евлах функционируют два Дома МСБ, где предпринимателям оказано более 88 тысяч услуг.