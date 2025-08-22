О нас

В Баку откроется филиал магазина "Кяльбаджарский мед, пчеловодство и продукты пчеловодства – Балланд"

В Баку откроется филиал магазина "Кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Балланд"
Бизнес
22 августа 2025 г. 11:14
В Баку откроется филиал магазина Кяльбаджарский мед, пчеловодство и продукты пчеловодства – Балланд

В Баку планируется открыть филиал магазина "Кяльбаджарский мед, пчеловодство и продукты пчеловодства – Балланд".

Об этом корреспонденту Report из Кяльбаджара сказал пчеловод Руслан Мустафаев.

По его словам, посещение президентом Ильхамом Алиевым хозяйства Сабира Мустафаева во время визита в Кяльбаджар в 2021 году стало большим стимулом как для него, так и для других местных пчеловодов:

"Главная цель открытия магазина "Кяльбаджарский мед, пчеловодство и продукты пчеловодства – Балланд" - поддержать молодых пчеловодов, приезжающих в Кяльбаджар. В настоящее время мы осуществляем онлайн-продажи в Баку. В будущем планируем открыть филиал магазина также в Баку".

Пчеловод отметил, что в мире существует более 450 растений, цветы которых можно использовать для сбора меда, из них более 200 произрастает в Кяльбаджаре: "Это придает кяльбаджарскому меду особый вкус".

Версия на азербайджанском языке "Balland-Kəlbəcər balı, arı və arıçılıq məhsulları mağazası"nın Bakıda fillialı açılacaq

