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В Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество

В Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество Руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.
Бизнес
6 октября 2021 г. 10:31
В Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество

Руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщили Report в Центре, на встрече В.Гасымлы выразил признательность братскому народу и государству Турции за поддержку Азербайджана в период 44-дневной Отечественной войны.

На встрече была представлена информация о реализации стратегических дорожных карт, новой стратегии социально-экономического развития, Государственной программе по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных территорий на 2021-2025 годы и Концепции цифровой трансформации, а также о деятельности Центра в области мониторинга и оценки государственных программ.

В.Гасымлы также довел до внимания, что позиция Азербайджана в международных рейтингах улучшилась, было обсуждено сотрудничество в рамках реализуемых Центром программ.

Дж.Бахчы в свою очередь отметил, что стратегическое сотрудничество между двумя братскими государствами идет по нарастающей и подчеркнул значимость недавно подписанных Шушинской и Бакинской деклараций в ускорении развития связей между двумя странами.

На встрече также стороны обсудили вопросы налаживания связей между мозговыми центрами тюркского мира.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Turkey economic cooperation discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə olunub

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