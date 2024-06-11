В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям

В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям.

В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям.

Как сообщает Report, сегодня в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики проходит очередное заседание рабочей группы, созданной для реализации мероприятий в рамках "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

На заседании обсуждаются текущее состояние выполнения задач, предусмотренных рабочим планом на этот год, работы по разработке 44 национальных технических регламентов и другие вопросы.