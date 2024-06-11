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В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям

В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям.
Бизнес
11 июня 2024 г. 11:03
В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям

В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям.

Как сообщает Report, сегодня в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики проходит очередное заседание рабочей группы, созданной для реализации мероприятий в рамках "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

На заседании обсуждаются текущее состояние выполнения задач, предусмотренных рабочим планом на этот год, работы по разработке 44 национальных технических регламентов и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması müzakirə edilir

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