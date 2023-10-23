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В Баку обсудили развитие инвестиционных связей между Азербайджаном и Турцией

В Баку обсудили развитие инвестиционных связей между Азербайджаном и Турцией В "Бакинском доме МСБ" обсудили развитие инвестиционных и коммерческих связей между Азербайджаном и Турцией.
Бизнес
23 октября 2023 г. 16:35
В Баку обсудили развитие инвестиционных связей между Азербайджаном и Турцией

В "Бакинском доме МСБ" обсудили развитие инвестиционных и коммерческих связей между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в социальной сети "Х".

Дипломат отметил, что посетил "Бакинский дом МСБ", где встретился с председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орханом Мамедовым.

По словам посла, Мамедов предоставил ему информацию о деятельности "Бакинского дома МСБ". Затем состоялся обмен мнениями о развитии инвестиционных и коммерческих связей между Азербайджаном и Турцией, сообщил Багчи.

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