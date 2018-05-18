В Баку обсудили развитие бизнес-связей Санкт-Петербурга и Азербайджана

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и члены официальной делегации петербургского парламента встретились с представителями бизнес-сообщества Азербайджана – руководителями промышленных, нефтедобывающих и сельскохозяйственных предприятий, передает Report со ссылкой на сайт заксобрания Петербурга.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития экономических связей Санкт-Петербурга и Азербайджана.

По итогам встречи председатель собрания В.Макаров подчеркнул, что главный показатель эффективности сотрудничества – это значительное увеличение в 2017 году экспортно-импортных показателей торговли Азербайджана как с Россией, так и с Санкт-Петербургом. По его словам, достигнуты большие успехи в реализации совместных проектов в энергетической и машиностроительной отраслях, активно развивается туристская индустрия.

"Законодательное собрание Санкт-Петербурга всегда будет поддерживать развитие всесторонних контактов с Азербайджаном. Мы будем активно содействовать укреплению нашего партнёрства в интересах превращения России и Закавказья в зону опережающего экономического роста", - подчеркнул он.