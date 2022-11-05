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В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции

В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции и совместные инициативы в этом направлении.
Бизнес
5 ноября 2022 г. 10:28
В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции

В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции и совместные инициативы в этом направлении.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики Орхан Мамедов.

По его словам, обсуждения состоялись в рамках встречи с председателем правления Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса Сулейманом Сонмезом, который находится с визитом в Азербайджане.

Напомним, что накануне в Баку состоялся Азербайджано-турецкий бизнес-форум с участием премьер-министра Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая.

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Версия на английском языке ФотоExpansion of cooperation between Azerbaijani and Turkish SMEs discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə KOB-larının əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

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