В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции

В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции и совместные инициативы в этом направлении.

В Баку обсудили расширение сотрудничества между МСП Азербайджана и Турции и совместные инициативы в этом направлении.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики Орхан Мамедов.

По его словам, обсуждения состоялись в рамках встречи с председателем правления Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса Сулейманом Сонмезом, который находится с визитом в Азербайджане.

Напомним, что накануне в Баку состоялся Азербайджано-турецкий бизнес-форум с участием премьер-министра Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая.