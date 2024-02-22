В Баку на рынке недвижимости наблюдается серьезный рост цен

В январе этого года цены на рынке недвижимости Баку выросли примерно на 10-11% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и на 2-3% по сравнению с декабрем.

В январе этого года цены на рынке недвижимости Баку выросли примерно на 10-11% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и на 2-3% по сравнению с декабрем.

Об этом сообщил Report председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

Земельные участки подорожали на 45 %

По его словам, больше всего подорожали земельные участки (на 45%), что связано с желанием граждан строить частные дома. В результате растут также цены и на сами частные дома.

Орудж подчеркнул, что снижение цен на строительные материалы не отразилось на стоимости строительства в целом, так как в стране наблюдается снижение покупательной способности маната: "Это приводит к увеличению затрат на рабочую силу. В то же время растут цены на транспорт, оборудование и его аренду. В связи с этим растут затраты на строительство. Именно поэтому частные жилые дома в Баку и его пригородах подорожали примерно на 15-18%. Подорожание земель сельскохозяйственного назначения составляет 40-45%, а цена участков, предназначенных для проживания, выросла примерно на 20-25%".

Цены на квартиры также растут

Орудж отметил, что цены на первичном рынке жилья выросли на 10-12% по сравнению с 2023 годом и на 2-2,4% - по сравнению с прошлым месяцем. Это связано с нехваткой строительной площади.

Однако рост цен на нежилые площади незначителен (на 2-2,7% больше, чем годом ранее), что говорит об отсутствии большой динамики в их использовании под офисы и создании новых коммерческих объектов.

По словам Оруджа, цены на аренду не выросли, местами даже снизились.

На рынке наблюдается странная тенденция

Глава общества считает, что раньше расположение квартир существенно влияло на их цену, но сейчас этот фактор не имеет особого значения: цена некоторых квартир на окраинах равна ценам в центре города, особенно вблизи станций метро "Ахмедлы", "Халгарар Достлугу", "Ази Асланов" и "Нариман Нариманов".

"Люди считают, что следует больше инвестировать в недвижимость, чтобы их средства не обесценились. Поэтому нас ждет очень серьезное подорожание. На рынке недвижимости наблюдается ажиотажный рост цен, но при этом продаж не так много", - добавил Орудж.