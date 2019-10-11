Министр: В Баку может состояться азербайджано-афганский инвестиционный форум

"Мы благодарны за высокий уровень организации выставки афганских товаров в Баку".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр промышленности и торговли Афганистана Аджмак Ахмади.

По его словам, выставка придаст импульс развитию отношений между двумя странами: "Мы намерены развивать связи не только в торговой, но и транспортно-транзитной сфере. Азербайджан уже стал транспортно-транзитным центром, и мы хотим этим воспользоваться".

В Баку может быть организован азербайджано-афганский инвестиционный форум, уже проведены соответствующие обсуждения, добавил афганский министр.