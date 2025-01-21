С марта текущего года в Баку каждые выходные будет проводиться ярмарка KOB bazar ("Рынок МСБ") при организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, целью организации ярмарки является поддержка реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции, производимой микро- и малыми предпринимателями.
KOB bazar будет организован в Бинагадинском районе, на пересечении улиц Короглу и Аджеми Нахчивани.
Микро- и малые предприниматели, желающие реализовать свою продукцию на KOB bazar, могут подать заявку, заполнив соответствующую
Плата за участие не предусмотрена.
Телефон: (+99412) 4040401, внутренний номер: 253.