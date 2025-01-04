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В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая

В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку обнаружена крупная партия запрещенных к ввозу рыболовных сетей.
Бизнес
4 января 2025 г. 17:34
В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая

На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку обнаружена крупная партия запрещенных к ввозу рыболовных сетей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.

По данным ГТК, в декларации груз был указан как "футбольные мячи и термосы". Однако в ходе досмотра таможенники выявили 4 846 незадекларированных рыболовных сетей. Сети, изготовленные из синтетических одиночных нитей диаметром менее 0,5 мм и с размером ячеек менее 120 мм, запрещены к ввозу и изъяты из гражданского оборота.

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Версия на английском языке Large cache of banned fishing nets from China seized in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çindən Azərbaycana idxalına icazə verilməyən külli miqdarda balıqtutan torlar aşkar edilib

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