В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая

На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку обнаружена крупная партия запрещенных к ввозу рыболовных сетей.

На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку обнаружена крупная партия запрещенных к ввозу рыболовных сетей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.

По данным ГТК, в декларации груз был указан как "футбольные мячи и термосы". Однако в ходе досмотра таможенники выявили 4 846 незадекларированных рыболовных сетей. Сети, изготовленные из синтетических одиночных нитей диаметром менее 0,5 мм и с размером ячеек менее 120 мм, запрещены к ввозу и изъяты из гражданского оборота.