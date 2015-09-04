В Баку и Сумгайыте выявлены магазины, занимавшиеся продажей поддельной школьной формы

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку и Сумгайыте выявлены магазины, занимавшиеся продажей некачественной школьной формы, товарный знак которой не соответствует производителю.

Как сообщает Report, информацию распространил Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам.

Был проведен госконтроль в расположенном в 40-м квартале на проспекте Г.Алиева Сумгайыта магазине "Pompey" и Торговом центре "Karvan" на улице Низами Гянджеви. Проверки прошли также в торговом центре и его окрестностях в столичном поселке 8 км, магазине "Ucuzluq" на улице А.Вахида, в Абшеронском поселке Масазыр и магазинах, расположенных в крупных торговых центрах Гарадагского района.

В ходе расследований были выявлены случаи продажи некачественной и не отвечающей нормативным документам поддельной школьной формы, при изготовлении которой незаконно использовался товарный знак ОАО "Bakı Tikiş Evi".

В связи с выявленными недочетами владельцы магазинов получили предупреждение, им было поручено убрать с продажи некачественный товар. В настоящее время в соответствии с законодательством продолжают предприниматься необходимые меры.