В Баку еще 314 предпринимателей оштрафованы за нарушение правил безналичных расчетов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции к еще 314 налогоплательщикам в сфере общественного питания и розничной торговли в Баку.

Государственная налоговая служба (ГНС) применила финансовые санкции в отношении еще 314 предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания в Баку, за нарушение правил безналичных расчетов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в более чем 50 предпринимательских субъектах наряду с другими нарушениями вовсе отсутствовали POS-терминалы. В отношении нарушителей были составлены протоколы и приняты решения о применении финансовых санкций.

"Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций", - говорится в сообщении.