В Баку дети-аутисты вышли на подиум

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 30 апреля в Центре современного искусства YARAT прошел показ мод с участием детей с синдромом аутизма. Мероприятие под названием "Аутизм – Особенный и Один из нас" было организовано общественным объединением "Birgə və Sağlam" и благотворительным обществом "Ümidvar", генеральным спонсором мероприятия выступила группа компаний AS Qrup İnvestment.

Как сообщает Report, дети-аутисты, которым всегда требуется особая забота, продемонстрировали одежды из коллекции весна-лето. Проект, являющийся невероятным достижением для детей с синдромом аутизма, был реализован 20 детьми из центра реабилитации при общественном объединении "Birgə və Sağlam".

Во время мероприятия гостям были продемонстрированы короткометражные фильмы, которые помогли найти ответ на вопрос "Что такое аутизм?", а также были розданы объясняющие буклеты. Это мероприятие имеет большое значение для социализации, интеграции в общество этих детей, которые ждут от окружающих понимание, любовь и заботу.

Во время мероприятия дети-аутисты наряду с показом мод продемонстрировали и свои другие таланты. Игрой на фортепиано и исполнением разных песен дети аутисты попытались донести до слушателей идею о том, что и "они являются неотъемлемой частью общества".

На мероприятии также участвовали заслуженная артистка Тунзаля Агаева, известный модельер Гульнара Халилова и другие знаменитые лица, которые продемонстрировали свою поддержку детям-аутистом. Средства, собранные от показа мод будут потрачены на образование детей-аутистов из малообеспеченных семей центра реабилитации при общественном объединении "Birgə və Sağlam".

А компания AS Qrup İnvestment, отличающаяся своей социальной ответственностью, поддержала мероприятие специальными подарками для детей с синдромом аутизма.