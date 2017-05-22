В Baku Busıness Factory стартовал прием новых проектов в коворкинг-центр

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Бизнес-инкубационном центре Baku Business Factory дан старт приему проектов на освободившиеся места в коворкинг-центре.

Как сообщает Report, коворкинг-центр BBF предлагает офисные места со всеми условиями для работников из различных секторов. Резидентами центра могут стать стартапы и фрилансеры. Места для стартапов предусмотрены в количестве одного или группы в составе не более трех человек.

Проекты, которым будет дан старт в BBF, бесплатно обеспечиваются всем необходимым, включая рабочий стол, юридический адрес, услуги ресепшн, городской телефон, интернет, принтер, сканер, залы для заседаний, игровой зал и кухня. Они также могут принимать участие в организованных BBF тренингах.

В настоящее время в центре разрабатываются несколько известных проектов, по которым также ведется работа по открытию собственного бизнеса.

Для того, чтобы стать членом коворкинг-центра, необходимо заполнить анкету “ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ” на официальном сайте BBF (www.bbf.az). Заявка рассматривается правлением BBF, и в случае ее принятия с заявителем свяжутся.

В ходе отбора наибольшее внимание будет уделяться следующим критериям: проекты или лица, способные проводить совместную работу в открытом рабочем пространстве, однофункциональные проекты, которые направлены на удовлетворение конкретно установленных потребностей клиентов (многофункциональные проекты не принимаются), проекты или лица, которые работают по принципу польза-заработок в удовлетворении потребностей клиентов, инновационные проекты.

Единственной целью BBF, которая не ждет никакой материальной выгоды от выбранных проектов, является развитие их бизнеса и превращение в конкурентоспособные компании на глобальном рынке.

Окончательный срок принятия заявок – с июля по 20 декабря 2017 года.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте BBF или по телефонам: 012 599 04 05/06.