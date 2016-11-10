В "Baku Business Factory" прошла встреча с представителем посольства Германии в Азербайджане

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в офисе "Baku Business Factory" (BBF) прошла встреча с представителем посольства Германии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече с атташе по экономическим и культурным вопросам посольства Германии в Азербайджане Хайке Мёкель присутствовали член Правления "Baku Business Factory" Анар Аскеров и менеджер компании по проектам Рашад Мамедов.

В ходе встречи члена диппредставительства проинформировали об учрежденной молодым предпринимателем Анаром Ализаде компании "Baku Business Factory", ее цели и планах на будущее.

С немецкими компаниями был обсужден вопрос развития связей с действующими и направившими обращение в BBF стартапами.

На встрече была отмечена важность поддержки стартап-проектов молодежи в развитии международных связей.

Здесь также состоялся обмен мнениями с немецкими компаниями по вопросу координации проектов стартапов, учрежденных в Азербайджане.

На встрече состоялись обсуждения направлений деятельности и перспектив находящихся в составе BBF стартапов.

Руководитель бренда "MR BEE", который занимается реализацией натурального меда при поддержке BBF, Джавид Керимов проинформировал о дальнейших планах компании, отметив деятельность по обеспечению устойчивых продаж их товара на местном рынке, а также по экспорту на зарубежные рынки.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.