 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Baku Business Factory организован семинар на тему "Внутренняя мотивация - 3D Путешествие"

    На семинаре наряду с зарегистрированными в BBF стартапами участвовали другие заинтересованные лица

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса. 

    Как сообщает Report, с этой целью 14 мая в офисе организации был организован семинар на тему "Внутренняя мотивация - 3D Путешествие"  для стартапов и лиц, желающих заняться бизнесом.

    Основная тема семинара была посвящена повышению самоуверенности молодежи, недавно запустившей свой бизнес, для их более решительных шагов в этом деле, внутренней самомотивации и путям выявления их способности.

    Семинар был проведен соучредителем Коммуникационных курсов GR8, автором книги КVAN Джашгуном Керимовым. 

    На семинаре наряду с зарегистрированными в BBF стартапами участвовали другие заинтересованные лица.

    Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

    Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi