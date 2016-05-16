В Baku Business Factory организован семинар на тему "Внутренняя мотивация - 3D Путешествие"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса.

Как сообщает Report, с этой целью 14 мая в офисе организации был организован семинар на тему "Внутренняя мотивация - 3D Путешествие" для стартапов и лиц, желающих заняться бизнесом.

Основная тема семинара была посвящена повышению самоуверенности молодежи, недавно запустившей свой бизнес, для их более решительных шагов в этом деле, внутренней самомотивации и путям выявления их способности.

Семинар был проведен соучредителем Коммуникационных курсов GR8, автором книги КVAN Джашгуном Керимовым.

На семинаре наряду с зарегистрированными в BBF стартапами участвовали другие заинтересованные лица.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.