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    В Baku Business Factory организован семинар на тему "Эффект WordPress на веб-сайтах"

    Основными темами семинара стали возможности, которые предоставляет WordPress в сфере бизнеса

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса. С этой целью 20 августа в офисе организации прошел семинар на тему "Эффект WordPress на веб-сайтах" для лиц, желающих заняться бизнесом и создать свой стартап.

    Как сообщает Report, основными темами семинара стали возможности, которые предоставляет WordPress в сфере бизнеса.

    Семинар провел учредитель и директор VTstudio Тогрул Велибейли.

    В семинаре, наряду с зарегистрированными в Baku Business Factory стартапами, приняли участие и другие заинтересованные лица.

    Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

    Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.

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