В Баку предприниматели получат субсидии за сотрудников без опыта работы

Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) совместно с социальными партнерами - министерством труда и социальной защиты населения и Конфедерацией профессиональных союзов Азербайджана начинают 12-месячную программу субсидий в рамках проекта Международной организации труда (МОТ) "Расширение возможностей занятости молодежи".

Об этом сообщили Report в НКПА.

По информации, программа преследует цель поощрения соискателей работы и работодателей и повышения занятости молодежи, не имеющей опыта работы.

Проект охватит 12 районов города Баку. Согласно проекту, договоры субсидирования заключаются между работодателями и МОТ. На основе документа на протяжении 12 месяцев 50% зарплаты (включая налоги и взносы за социальное страхование) принятого на работу сотрудника без опыта работы будут уплачены работодателям в виде субсидий.

По итогам программы по каждому району 4 человека, всего 48 безработных и соискателей работы, будут привлечены к официальной трудовой деятельности.