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В Баку берет старт азербайджано-грузинский бизнес-форум

В Баку берет старт азербайджано-грузинский бизнес-форум Сегодня в Баку состоится азербайджано-грузинский бизнес-форум.
Бизнес
13 декабря 2021 г. 06:12
В Баку берет старт азербайджано-грузинский бизнес-форум

Сегодня в Баку состоится азербайджано-грузинский бизнес-форум.

Как передает Report, форум продлится два дня. Мероприятие будет посвящено дальнейшему расширению экономического сотрудничества между двумя странами, инвестициям. На бизнес-форуме также будут обсуждаться перспективы региональных экономических проектов и ряд других вопросов.

Вместе с официальными лицами Азербайджана в нем примут участие официальные лица правительства Грузии, в том числе министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumu işə başlayır

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