В Баку берет старт азербайджано-грузинский бизнес-форум

Сегодня в Баку состоится азербайджано-грузинский бизнес-форум.

Сегодня в Баку состоится азербайджано-грузинский бизнес-форум.

Как передает Report, форум продлится два дня. Мероприятие будет посвящено дальнейшему расширению экономического сотрудничества между двумя странами, инвестициям. На бизнес-форуме также будут обсуждаться перспективы региональных экономических проектов и ряд других вопросов.

Вместе с официальными лицами Азербайджана в нем примут участие официальные лица правительства Грузии, в том числе министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.