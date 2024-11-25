В Баку 258 предпринимателей оштрафованы за нарушение правил безналичных расчетов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции в отношении 258 предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания в Баку, за нарушение правил безналичных расчетов.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции в отношении 258 предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания в Баку, за нарушение правил безналичных расчетов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, нарушения выявлены в рамках контрольных мероприятий с целью предотвращения нарушений правил наличных расчетов, отсутствия POS-терминалов в местах, где их наличие обязательно, и отказа от приема безналичных платежей.

В результате проверок выявлено 258 случаев, когда платежи принимались не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту. Кроме того, в 40 объектах предпринимательской деятельности POS-терминалы отсутствовали и вовсе. По итогам проверок были составлены протоколы и наложены финансовые санкции.