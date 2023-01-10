О нас

В Бакинском Доме МСП начата выдача сертификатов происхождения товара

В Бакинском Доме МСП начата выдача сертификатов происхождения товара Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана с сегодняшнего дня начала предоставлять сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров.
Бизнес
10 января 2023 г. 10:47
В Бакинском Доме МСП начата выдача сертификатов происхождения товара

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана с сегодняшнего дня начала предоставлять сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров.

Как сообщили Report в Госслужбе, выдача сертификатов проходит в Бакинском Доме МСП, входящем в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве.

Предприниматели, обратившиеся для получения сертификата происхождения посредством электронных услуг на сайте министерства экономики, в Бакинском Доме МСП также могут получить заказанные онлайн сертификаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti malın mənşə sertifikatını “Bakı KOB evi”ndə verməyə başlayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi