В Бакинском Доме МСП начата выдача сертификатов происхождения товара

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана с сегодняшнего дня начала предоставлять сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана с сегодняшнего дня начала предоставлять сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров.

Как сообщили Report в Госслужбе, выдача сертификатов проходит в Бакинском Доме МСП, входящем в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве.

Предприниматели, обратившиеся для получения сертификата происхождения посредством электронных услуг на сайте министерства экономики, в Бакинском Доме МСП также могут получить заказанные онлайн сертификаты.