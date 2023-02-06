В Бакинском доме МСП будут выдавать разрешение на эксплуатацию электрических и газовых установок

Предприниматели могут обратиться в "Бакинский дом малого и среднего бизнеса" за услугами, предоставляемыми Агентством по регулированию энергетики при Министерстве энергетики - актом ввода в эксплуатацию электрических установок мощностью более 150 киловатт

Предприниматели могут обратиться в "Бакинский дом малого и среднего бизнеса" за услугами, предоставляемыми Агентством по регулированию энергетики при Министерстве энергетики - актом ввода в эксплуатацию электрических установок мощностью более 150 киловатт и разрешением на эксплуатацию промышленных газовых установок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана.

После рассмотрения обращений в указанные законом сроки в Бакинском доме МСП предпринимателям будут выдаваться готовые документы.

В Бакинском доме МСП, расположенном по адресу Баку, проспект Зии Буньядова, 38С, 1969-й квартал, предпринимателям предоставляется более 250 услуг со стороны 50 государственных и частных структур.