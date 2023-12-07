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В Багдаде прошел первый азербайджано-иракский бизнес-форум

В Багдаде прошел первый азербайджано-иракский бизнес-форум В рамках 3-го заседания совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака в Багдаде состоялся первый ирако-азербайджанский бизнес-форум.
Бизнес
7 декабря 2023 г. 10:36
В Багдаде прошел первый азербайджано-иракский бизнес-форум

В рамках 3-го заседания совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака в Багдаде состоялся первый азербайджано-иракский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В ходе заседания министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, советник премьер-министра Ирака Али Насир аль-Асади, вице-президент Федерации торговых палат Ирака Заман Сахиб обсудили экономические и торговые отношения между двумя странами.

На бизнес-форуме были представлены азербайджанские компании по производству продуктов питания, мебели, логистические и туристические фирмы.

По итогам мероприятия достигнута договоренность о создании азербайджано-иракского делового совета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBağdadda 1-ci İraq-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

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