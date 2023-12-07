В Багдаде прошел первый азербайджано-иракский бизнес-форум

В рамках 3-го заседания совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака в Багдаде состоялся первый азербайджано-иракский бизнес-форум.
Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.
В ходе заседания министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, советник премьер-министра Ирака Али Насир аль-Асади, вице-президент Федерации торговых палат Ирака Заман Сахиб обсудили экономические и торговые отношения между двумя странами.
На бизнес-форуме были представлены азербайджанские компании по производству продуктов питания, мебели, логистические и туристические фирмы.
По итогам мероприятия достигнута договоренность о создании азербайджано-иракского делового совета.