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В Azexport поступили заявки на 435 млн долларов

В Azexport поступили заявки на 435 млн долларов В январе-ноябре в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 435,3 млн долларов США.
Бизнес
30 декабря 2021 г. 14:31
В Azexport поступили заявки на 435 млн долларов

В январе-ноябре в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 435,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, в прошлом месяце сумма поступивших заявок достигла 36,6 млн долларов. В течение месяца наибольшее количество заявок было связано с хлопковым маслом, медицинскими пиявками, гранатовым соком, табаком, фундуком, хурмой, моторным маслом, фруктовым соком и др. товарами.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 145 стран мира с января 2017 года по 30 ноября 2021 года (в течение 59 месяцев) составила 2,66 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке “Azexport” 435 milyon dollarlıq sifariş qəbul edib

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