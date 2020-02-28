В Azexport поступили заявки на 42 млн долларов

В январе в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 42,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В течение месяца в пятерку стран по объему экспортных заявок вошли Россия (15,3%), Саудовская Аравия (9%), Турция (8,1%), Индия (7,2%) и Франция (7,2%).

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 141 страны мира с 1 января 2017 года в течение 37 месяцев составила 1 626,9 млн долларов США.