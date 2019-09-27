В Azexport поступили экспортные заявки на 400 млн долларов за 8 месяцев

В январе-августе этого года в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 399,3 млн долларов, что на 8,8% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В марте общая стоимость экспортных заявок увеличилась на 2,3% и составила 52,7 млн долларов.

За 8 месяцев в первую пятерку стран по объему экспортных заявок вошли Россия (11,4%), Турция (5,8%), США (5,8%), Индия (5,5%) и Великобритания (5,2%).

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 136 стран мира в период с 1 января 2017 года по 31 августа 2019 года, составила 1,338 млрд долларов.