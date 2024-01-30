О нас

В AzerGold призвали не верить ложным рекламным кампаниям

В AzerGold призвали не верить ложным рекламным кампаниям От лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в этой связи компания призывает граждан быть осторожными и не верить ложным рекламным кампаниям
Бизнес
30 января 2024 г. 13:26
В AzerGold призвали не верить ложным рекламным кампаниям

От лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в этой связи компания призывает граждан быть осторожными и не верить ложным рекламным кампаниям.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сказал на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, в ходе фишинговых атак на платформах социальных сетей AzerGold выдается за организатора "инвестиционных" проектов.

"При этом дается ссылка на имитированную версию официального сайта акционерного общества, кадры из наших видеороликов вырываются из контекста при помощи специальных программ и используются в качестве фишингового инструмента", - сказал Ибрагимов.

Он подчеркнул, что используемая мошенниками информация о деятельности акционерного общества получена из официальных информационных ресурсов компании.

"Мошенники преследуют цель завладеть личными данными граждан и получить доступ к их финансам. Мы рекомендуем не переходить по ссылкам в рекламе на страницах соцсетей, и сразу обращаться в правоохранительные органы", – отметил Ибрагимов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "AzerGold" saxta reklam kampaniyalarına aldanmamağa çağırıb

Другие новости из категории

Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества
Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества
30 января 2024 г. 14:48
Госслужба: В 2023 году одобрены 134 заявки о выделении участков на освобожденных территориях
Госслужба: В 2023 году одобрены 134 заявки о выделении участков на освобожденных территориях
30 января 2024 г. 13:18
В Азербайджане 45 тыс. семей бесплатно получили электронные выписки на недвижимость
В Азербайджане 45 тыс. семей бесплатно получили электронные выписки на недвижимость
30 января 2024 г. 12:52
В 2023 году в Азербайджане приватизировано 538 транспортных средств
В 2023 году в Азербайджане приватизировано 538 транспортных средств
30 января 2024 г. 12:34
Госслужба: В Азербайджане в прошлом году приватизировано более 900 объектов госимущества
Госслужба: В Азербайджане в прошлом году приватизировано более 900 объектов госимущества
30 января 2024 г. 12:30
Поступления в бюджет от госрегистрации недвижимости в Азербайджане выросли на 13%
Поступления в бюджет от госрегистрации недвижимости в Азербайджане выросли на 13%
30 января 2024 г. 12:20
Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 25%
Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 25%
30 января 2024 г. 12:02
Министр экономики встретился с победителями конкурса Yüksəliş
ФотоМинистр экономики встретился с победителями конкурса Yüksəliş
30 января 2024 г. 11:56
Госслужба: В прошлом году в Азербайджане приватизировано 245 малых госпредприятий и объектов
Госслужба: В прошлом году в Азербайджане приватизировано 245 малых госпредприятий и объектов
30 января 2024 г. 11:42
Шахин Багиров: Среди сотрудников таможенных органов много молодых и квалифицированных кадров
Шахин Багиров: Среди сотрудников таможенных органов много молодых и квалифицированных кадров
30 января 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi