В AzerGold призвали не верить ложным рекламным кампаниям

От лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в этой связи компания призывает граждан быть осторожными и не верить ложным рекламным кампаниям

От лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в этой связи компания призывает граждан быть осторожными и не верить ложным рекламным кампаниям.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сказал на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, в ходе фишинговых атак на платформах социальных сетей AzerGold выдается за организатора "инвестиционных" проектов.

"При этом дается ссылка на имитированную версию официального сайта акционерного общества, кадры из наших видеороликов вырываются из контекста при помощи специальных программ и используются в качестве фишингового инструмента", - сказал Ибрагимов.

Он подчеркнул, что используемая мошенниками информация о деятельности акционерного общества получена из официальных информационных ресурсов компании.

"Мошенники преследуют цель завладеть личными данными граждан и получить доступ к их финансам. Мы рекомендуем не переходить по ссылкам в рекламе на страницах соцсетей, и сразу обращаться в правоохранительные органы", – отметил Ибрагимов.