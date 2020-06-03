​В Азербайджане введен временный налоговый режим

В Азербайджане началось введение временного налогового режима в связи со значительным изменением экономической ситуации в результате распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, определены общие положения об улучшении финансового состояния налогоплательщиков. Эти положения применяются только в течение 2020 года.

Новые положения не распространяются на налогоплательщиков, совершающих бестоварные или рискованные операции, применяются после исключения его из списка рискованных налогоплательщиков решением органа (структуры), установленном соответствующим органом исполнительной власти. Они распространяются на лица, осуществляющие следующие виды деятельности:

- пассажироперевозки автомобильным транспортом (междугородние и межрайонные, внутригородские и внутрирайонные), в том числе деятельность такси;

- деятельность гостиниц (отелей) и других объектов гостиничного типа;

- деятельность туроператора и турагента;

- доставка клиентам продовольственных и непродовольственных товаров, услуги кейтринга;

- деятельность предприятий общественного питания;

- организация выставок, досуга и развлечений, кинотеатров, театров, музеев и концертных залов;

- деятельность спортивно-оздоровительных объектов;

- деятельность подготовительных (учебных) и курсов повышения квалификации, внешкольных учебных заведений, психологических центров;

- сферы деятельности (за исключением государственных юридических лиц, бюджетных организаций, других государственных органов (структур), финансируемых из государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов), деятельность которых полностью или частично ограничивается решением соответствующего органа исполнительной власти (структуры) в целях обеспечения здоровья и безопасности населения в связи с распространением коронавирусной пандемии.