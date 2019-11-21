В Азербайджане выполнен прогноз по доходам от приватизации госимущества

Поступления от приватизации государственного имущества в Азербайджане в этом году составили 87,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомимущество.

Согласно данным, это на 7,6 млн манатов или 10,95% больше прогноза на 2019 год.

В этом году проведено 125 аукционов по приватизации. Участники аукциона подали 122 заявки в режиме онлайн, 10 участников присоединились к аукциону онлайн.

В 2019 году был объявлен инвестиционный конкурс на продажу акций четырех акционерных обществ, которые были приватизированы.