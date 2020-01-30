​В Азербайджане снизят комиссионные по обязательному страхованию

Одним из вопросов, вызвавших в последнее время широкий общественный резонанс, являются высокие комиссионные выплаты по видам обязательного страхования (ОСАГО и недвижимость).

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (AСA), этот вопрос обсуждался на заседании мониторинговой рабочей группы АСА.

Участники заседания обсудили меры по пресечению незаконного повышения комиссионных выплат, принято решение в короткие сроки предпринять необходимые меры по снижению ставки комиссионного вознаграждения до 15% в соответствии с поручением Центрального банка Азербайджана.