В Азербайджане разработали онлайн-кредитную платформу для предпринимателей

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Министерство экономики Азербайджана разработало электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az).

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, через платформу бизнесмены получат возможность обращаться в банки.

"К новой системе подключены 15 банков, в будущем подключатся и другие. Через платформу предлагаются гарантированные льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19). Кредит будет предоставлен в течение максимум 10 дней. Предприниматели смогут брать кредиты до 3 миллионов манатов. Льготный период по кредиту – 12 месяцев. Платформа упростит обращение предпринимателей", - отметил министр.