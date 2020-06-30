Наверх

В Азербайджане разработали онлайн-кредитную платформу для предпринимателей

​В Азербайджане разработали онлайн-кредитную платформу для бизнесменов

© Report

Министерство экономики Азербайджана разработало электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az).

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, через платформу бизнесмены получат возможность обращаться в банки.

"К новой системе подключены 15 банков, в будущем подключатся и другие. Через платформу предлагаются гарантированные льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19). Кредит будет предоставлен в течение максимум 10 дней. Предприниматели смогут брать кредиты до 3 миллионов манатов. Льготный период по кредиту – 12 месяцев. Платформа упростит обращение предпринимателей", - отметил министр.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!