Строительный сектор Азербайджана привлекателен для иностранных инвестиций - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Промышленность строительных материалов Азербайджана сегодня активно развивается, что обусловлено динамичным ростом экономики в республике. Она представляет собой одну из базовых составляющих ненефтяной экономики Азербайджана и имеет важнейшее значение для ее стабильного развития в долгосрочной перспективе. Являясь одной из базовых самых перспективных сфер в стране, строительный сектор привлекает множество иностранных инвестиций, что способствует открытию новых предприятий и рабочих мест. Одной из первых иностранных компаний, инвестировавших в ненефтяную сферу Азербайджана, стала швейцарская компания по производству строительных материалов Holcim.

Деятельность Holcim в Азербайджане

Действующая в 70 странах мира, компания начала свою деятельность в Азербайджане в 1999 году и сейчас способна удовлетворять значительную долю внутреннего спроса на высококачественную цементную продукцию, отвечающую как местным, так и международным стандартам. Сегодня ОАО Holcim Азербайджан является одним из ведущих производителей цемента и клинкера в стране.

С июля 2015 года Holcim Азербайджан сделал следующий шаг в истории компании и стал частью более сильной организации LafargeHolcim (LH). Слиянием двух компаний - Lafarge и Holcim с более чем 180-летним опытом работы в области производства цементных, готовых бетонных изделий и заполнителей - была создана лидирующая компания в сфере строительных материалов, в которой работают более 115 000 сотрудников по всему миру.

Генеральный директор компании Фредерик Гумбаль в интервью Report рассказал о деятельности завода: «После приватизации мы полностью модернизировали завод и создали новое высокотехнологичное предприятие. На тот момент это были самые крупные ненефтяные инвестиции иностранной компании в Азербайджан. Мы разработали инновационную цементную продукцию высокого качества. Теперь мы расширяем свою деятельность в других сферах, например, в сегменте строительства дорог, где предложили целый ряд инновационных решений. Мы уже осуществили несколько успешных проектов по строительству магистралей и сельскохозяйственном секторе».

Создание новой системы по управлению отходами

Рассказывая о новых проектах компании в Азербайджане, Ф.Гумбаль подчеркнул, что сейчас одним из важных проектов компании является развитие Системы управления отходами, спектр которой в скором времени будет расширен.

«Одним из наших самых крупных вложений в развитие экономики страны станет наша система управления отходами, над которой мы сейчас работаем. В настоящий момент мы уже можем утилизировать часть отходов на заводе. Но мы готовы рассмотреть более широкий спектр отходов, которые можно утилизировать и это требует дополнительных инвестиционных вложений», - сказал гендиректор.

По словам Ф. Гумбаля, завод также внес свой вклад в развитие инфраструктуры страны, участвуя в строительстве крупных стратегических объектов, среди которых Международный аэропорт Гейдара Алиева, Бакинский Олимпийский стадион, Crystal Hall, а также Бакинский метрополитен.

Новые проекты - новые строительные предприятия

Говоря о производственной мощности завода, генеральный директор "Holcim Азербайджан" отметил, что, хотя проектная мощность предприятия составляет 1,7 млн тонн, завод производит меньше указанного объёма.

«Это объясняется наличием большего количества поставляемого на рынок цемента, чем имеющаяся потребность: это наличие крупных и мелких производителей-конкурентов. Общий объём производства цемента в стране 5,7 миллиона тонн, а потребности рынка 3 миллиона тонн. Как мы видим поставляется больше цемента, чем требуется рынком. Но, я надеюсь, с появлением новых проектов, таких как «Один пояс и один путь», соединяющий Китай и Азербайджан, и увеличением количества строительных проектов, спрос на цемент на рынке будет расти и тогда мы будем использовать высокие производственные мощности», - сказал Ф. Гумбаль.

Инновационные решения Holcim

Рассказывая об инновациях, которые Holcim внедрил в Азербайджан, гендиректор завода отметил, что основным критерием для них является отвечать требованиям потребителя.

«Конечно, мы хотим быть одним из ключевых игроков на рынке, но для нас важнее понимать потребности клиентов. И мы со своей стороны стараемся найти оптимальное решение, которое отвечало бы потребностям. Мы пытаемся предоставить продукты, которые легко наносить, легко отделывать, которые имеют хорошее качество, хорошую прочность. Так как Holcim Азербайджан является частью глобальной компании, представленной в 70 странах мира, мы пытаемся внедрить наш мировой опыт и в Азербайджане», - сказал Ф. Гумбаль.

Расширение экспортного потенциала

Фредерик Гумбаль подчеркнул, что важной составляющей деятельности завода является его экспорт в соседние страны.

«Мы также используем часть наших мощностей для экспорта продукции в Грузию. Там у нас есть партнер, который занимается коммерциализацией продукции под названием Lafarge, входящей в группу Lafarge Holcim. Мы ежегодно поставляем большие объёмы клинкера этому партнеру. Сейчас мы ищем другие возможности для экспорта своей продукции в соседние Прикаспийские страны. К примеру, сейчас мы ведем переговоры с Дагестаном, Казахстаном и Узбекистаном. Мы надеемся, что увеличим наш поставки за пределы Азербайджана, что положительно скажется и на экономике страны в целом», - сказал гендиректор Holcim Азербайджан.