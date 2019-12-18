В Азербайджане разработают карту сохранивших первозданность территорий

В Азербайджане разработают карту органических территорий.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Общественного объединения производителей и экспортеров экологически чистой продукции (AOPE) Эмин Алиев на конференции "Потенциал производства и экспорта органической продукции нашей страны" в Баку.

"Выдвинуты соответствующие предложения, подготовлен проект, который будет представлен донорским организациям в ближайшее время. Будет разработана карта сохранивших первозданность территорий", - сказал он.

Другой проект связан с созданием информационного центра для компаний, производящих экологически чистые продукты.

В настоящее время в стране имеется 10 производителей органических продуктов.