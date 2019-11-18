 Наверх

Замминистра экономики: В Азербайджане поддерживают женщин-предпринимателей

В Азербайджане поддерживают женщин-предпринимателей

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выдал женщинам-предпринимателям кредиты на 115 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом рассказал замминистра экономики Ниязи Сафаров на форуме "Новые возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей".

По его словам, более 4,3 тысячи женщин-предпринимателей получили от фонда более 115 млн манатов.

Он подчеркнул, что в Азербайджан поддерживают развитие женского предпринимательства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!