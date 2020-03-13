​В Азербайджане обсудили ущерб турсектору от коронавируса

Агентство развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане (KOBİA) провело встречу с предпринимателями, работающими в сфере туризма, с целью изучения влияния вспышки коронавируса (COVID-19) на туристический сектор страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Во встрече приняли участие представители Государственного агентства по туризму, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), различных ассоциаций, действующих в туристическом секторе, а также представители около 30 туристических компаний.

На встрече говорилось о сокращении турпотока в пределах страны и из-за рубежа, отмене ранее заказанных туров и бронирований отелей, потере доходов из-за отмены различных мероприятий, в частности, связанных с праздником Новруз, обсуждены пути выхода из сложившейся проблемы, озвучены предложения.

В рамках мероприятия также был проведен опрос среди предпринимателей по оценке влияния коронавируса на бизнес-деятельность.

Прозвучавшие на встрече предложения и результаты проведенного опроса будут обобщены и представлены в соответствующие структуры.