Замминистра: В Азербайджане есть политическая воля для реализации Целей устойчивого развития

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"Министерство экономики представит в ООН в следующем месяце второй добровольный национальный доклад, связанный с Целями устойчивого развития".

Об этом сообщила заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова.

Она отметила, что сложность процессов Целей устойчивого развития требует очень сильных институтов, устойчивого и неуклонного подхода: "Для реализации целей существует политическая воля. С учетом важности отчетности была создана рабочая группа для контроля и оценки".

Заместитель министра отметила, что Азербайджан обладает передовым опытом по оказанию услуг в сфере ИКТ и хочет поделиться им с другими странами: "На ранних этапах независимости Азербайджан придерживался принципов улучшения государственных услуг, прозрачности и отчетности. ASAN xidmət в прозрачной форме обеспечивает государственные услуги, и уровень удовлетворенности довольно высок".

С.Гасанова добавила, что в 2020 году состоится очередной Бакинский региональный форум по Целям устойчивого развития.