В Азербайджане более 1 млн налогоплательщиков

На 1 марта этого года в Азербайджане зарегистрировано 1 070 492 налогоплательщика.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство налогов.

Из них 927 427 или 86,6%-физические лица (индивидуальные предприниматели), 143 065 или 13,4% - юридические лица-компании и другие организации.

По сравнению с показателем на 1 марта прошлого года количество налогоплательщиков в стране увеличилось на 82 334 единицы или на 8,3%. Из них 66 673 или 81% пришлось на физические лица, 15 661 или 19% - юридические лица.