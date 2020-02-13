В Азербайджане бизнесменам выдано свыше 1500 электронных лицензий

В Азербайджане ведется работа с органами исполнительной власти и Министерством экономики в целях создания электронного правительства, формирования и развития цифровой экономики. Эти работы предусматривают решение многих вопросов, начиная от электронного документооборота, оказания электронных услуг, создания и обеспечения деятельности электронных информационных платформ и платформ по обмену информацией, вплоть до вопросов обеспечения кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку международной конференции "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности" заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, в настоящее время Минэкономики оказывает 94 услуги, 68 из которых электронные: "63 из оказываемых электронных услуг интерактивные, 5 - информационные. Кроме того, 68 услуг внесены в Реестр государственных услуг (www.dxr.az). В 2018 году поступило более 44 тысяч обращений по электронным услугам, оказываемым Министерством экономики, а в 2019 году - более 46 тысяч".

Замминистра также коснулся работы портала "Лицензии и разрешения". "С момента начала работы портала, то есть с 1 марта 2018 года и поныне было выдано более 1 500 электронных лицензий. В 2019 году работа по совершенствованию деятельности портала и интеграции в него информационных систем была продолжена и посредством портала предпринимателям была выдана 801 электронная лицензия".