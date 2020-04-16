​В Азербайджане 34 630 предпринимателей получили финансовую поддержку

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В Азербайджане 34 630 предпринимателей, понесших убытки от последствий пандемии коронавируса (COVID-19), получили финансовую поддержку в размере 46,91 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом рассказал пресс-секретарь Министерства финансов Маис Пириев.

По его словам, эти средства выделены из госбюджета с пятью траншами.

На основании заявок, представленных Министерством экономики, Государственное агентство казначейства перечислило на счета 11 607 налогоплательщиков 28,21 млн манатов для выплаты заработной платы наемным работникам, работающим в пострадавших от пандемии областях, и 18,7 млн манатов на счета 23 023 индивидуальных (микро) предпринимателей, понесших убытки от последствий пандемии.

План мероприятий предусматривает оказание материальной поддержки в общей сложности, на сумму 295 млн манатов за счет средств, выделенных распоряжением президента страны.