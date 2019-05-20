Депутат: 30-40 тыс. субъектов бизнеса закрываются из-за нерационального использования финансовых ресурсов

В Азербайджане доступ предпринимателей к финансовым ресурсам затруднен.
Как сообщает Report, об этом сегодня на форуме "Роль общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса", организованного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики, заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.
По его словам, в Азербайджане развивается институт предпринимательства: "Частный сектор составляет около 80 процентов экономики Азербайджана, а число людей, занятых предпринимательством, составляет около одного миллиона".
З. Самедзаде добавил, что 30-40 тысяч субъектов предпринимательства закрываются ежегодно из-за нерационального использования финансовых ресурсов.
"Кроме того, доступ предпринимателей к финансовым ресурсам затруднен. Естественно, существует теневая экономика. Создание общественных советов в этом направлении положительно скажется на развитии предпринимательской деятельности", - сказал депутат.
Aynur BayramovaАвтор новости