Депутат: 30-40 тыс. субъектов бизнеса закрываются из-за нерационального использования финансовых ресурсов

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/248d158e881bbb154cc7b51a7a5e31c7/88509352-a89b-4175-9847-66d49af92d59_292.jpg

В Азербайджане доступ предпринимателей к финансовым ресурсам затруднен.

Как сообщает Report, об этом сегодня на форуме "Роль общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса", организованного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики, заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, в Азербайджане развивается институт предпринимательства: "Частный сектор составляет около 80 процентов экономики Азербайджана, а число людей, занятых предпринимательством, составляет около одного миллиона".

З. Самедзаде добавил, что 30-40 тысяч субъектов предпринимательства закрываются ежегодно из-за нерационального использования финансовых ресурсов.

"Кроме того, доступ предпринимателей к финансовым ресурсам затруднен. Естественно, существует теневая экономика. Создание общественных советов в этом направлении положительно скажется на развитии предпринимательской деятельности", - сказал депутат.