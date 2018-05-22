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    В Азербайджанскую инвестиционную компанию назначен новый исполнительный директор

    Им стал замдиректора отдела торговой политики и всемирной организации торговли министерства экономики Аллахверди Пашаев

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанскую инвестиционную компанию (АИК) назначен новый исполнительный директор.

    Как сообщает Report, им стал Аллахверди Пашаев.

    Ранее он занимал должность замдиректора отдела торговой политики и всемирной организации торговли министерства экономики.

    Напомним, что возглавлявший АИК Ровшан Наджаф распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 мая этого года назначен завотделом по вопросам инновационного развития и электронного правительства Администрации президента.

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