В Азербайджанскую инвестиционную компанию назначен новый исполнительный директор

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанскую инвестиционную компанию (АИК) назначен новый исполнительный директор.

Как сообщает Report, им стал Аллахверди Пашаев.

Ранее он занимал должность замдиректора отдела торговой политики и всемирной организации торговли министерства экономики.

Напомним, что возглавлявший АИК Ровшан Наджаф распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 мая этого года назначен завотделом по вопросам инновационного развития и электронного правительства Администрации президента.