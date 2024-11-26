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В Азербайджанском институте стандартизации назначен и.о. директора

В Азербайджанском институте стандартизации назначен и.о. директора В Азербайджанском институте стандартизации назначен новый и.о. директора
Бизнес
26 ноября 2024 г. 10:55
В Азербайджанском институте стандартизации назначен и.о. директора

Исполняющей обязанности директора Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) назначена Кямаля Мамедзаде.

Как сообщает Report, ранее Кямаля Мамедзаде занимала должность заместителя директора института.

Она сменила Ильхама Байрамова, который был назначен заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов.

Напомним, что AZSTANDART был создан указом президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года. Институт занимается разработкой и внедрением стандартов, а также представляет страну в международных организациях в этой области.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutuna direktor əvəzi təyin olunub

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