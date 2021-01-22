В "Азербайджанской инвестиционной компании" новое назначение

Назначен новый заместитель исполнительного директора ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".
Как сообщает Report, им стал Зия Кенгерли.
Он родился в 1980 году в Баку, получил степень бакалавра и магистра в области международных отношений в Бакинском государственном университете, а также степень MBA в Колумбийском университете и Лондонской школе бизнеса (LBS).
До назначения на эту должность Кенгерли был советником председателя правления Службы финансового мониторинга, занимал различные должности в Государственном нефтяном фонде в области управления активами, возглавлял подразделения, отвечающие за управление рисками, разработку инвестиционной политики и стратегическое распределение активов.