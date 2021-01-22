В "Азербайджанской инвестиционной компании" новое назначение

Назначен новый заместитель исполнительного директора ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания"

Назначен новый заместитель исполнительного директора ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".

Как сообщает Report, им стал Зия Кенгерли.

Он родился в 1980 году в Баку, получил степень бакалавра и магистра в области международных отношений в Бакинском государственном университете, а также степень MBA в Колумбийском университете и Лондонской школе бизнеса (LBS).

До назначения на эту должность Кенгерли был советником председателя правления Службы финансового мониторинга, занимал различные должности в Государственном нефтяном фонде в области управления активами, возглавлял подразделения, отвечающие за управление рисками, разработку инвестиционной политики и стратегическое распределение активов.