В Азербайджане заявки на сертификат происхождения товаров начали принимать через электронную систему

В Азербайджане подача заявок на получение сертификата происхождения товаров переведена в электронный формат через Информационную систему качества Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, с этой целью был запущен специальный модуль "Сертификат происхождения".

Теперь предприниматели смогут подавать заявки с использованием электронной или ASAN подписи, отслеживать их статус в режиме реального времени, оплачивать госпошлину и услуги онлайн, а также оперативно получать готовые сертификаты.

В агентстве подчеркнули, что переход к новой системе позволит избежать задержек и сделает процесс получения документов более прозрачным и удобным для экспортеров.