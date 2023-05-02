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В Азербайджане завершился проект “Сила женщин в бизнесе”

В Азербайджане завершился проект “Сила женщин в бизнесе” В Азербайджане завершился проект “Сила женщин в бизнесе”, направленный на поощрение и поддержку предпринимательской деятельности женщин.
Бизнес
2 мая 2023 г. 19:30
В Азербайджане завершился проект “Сила женщин в бизнесе”

В Азербайджане завершился проект “Сила женщин в бизнесе”, направленный на поощрение и поддержку предпринимательской деятельности женщин.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), на мероприятии, посвященном итогам проекта, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов отметил, что женщины играют важную роль в развитии предпринимательства и активно занимаются бизнес-деятельностью.

Было отмечено, что одним из направлений деятельности Агентства является содействие развитию женского предпринимательства с учетом приоритетов развития экономики и национальных особенностей и принятие необходимых мер в этой сфере. Среди таких мер поддержки - проект ”Сила женщин в бизнесе". Проект будет способствовать приобретению опыта и увеличению доходов женщин-предпринимателей, занимающихся бизнес-деятельностью в Баку и регионах, а также стимулированию женщин к предпринимательству.

В отчете о проекте говорится, что 134 женщины-предпринимателя подали заявки на участие в проекте, который стартовал с ноября 2022 года. Из них были отобраны 23 участника, которые соответствовали критериям и были заняты в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг. В ходе проекта женщины-предприниматели были привлечены к 10 различным тренингам по повышению бизнес-компетентности, им были оказаны консультационные услуги и наставническая поддержка. Также были организованы встречи женщин-предпринимателей с представителями государственных структур, поездка на чайную плантацию в Лянкяране.

Затем были объявлены имена 3 женщин-предпринимателей, выбранных на основании решения жюри, и им были вручены награды. За разработку представленного проекта победительницы получили 5 000, 3 000 манатов и 2 000 манатов за 1, 2 и 3 места соответственно.

В рамках мероприятия была организована небольшая выставка продукции женщин-предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda “Biznesdə qadınların gücü” layihəsi başa çatıb

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